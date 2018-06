Madjer et son «meilleur gardien d’Afrique», ont encore une fois déçu et offert l’équipe nationale à la plus acerbe des critiques et des moqueries. Ainsi, plus le temps passe et plus la mission de Madjer à la tête des Verts, devient pathétique et à la limite du ridicule.

Il est plus que malheureux de voir aujourd’hui l’une de nos plus grandes légendes footballistiques subir les humiliations et les insultes à chaque sortie des fennecs. Le public algérien ou une partie ou une grande partie, ne veut plus de Madjer comme sélectionneur. Tout ce qu’a fait ce joueur d’exception est aujourd’hui balayé face à la médiocrité criarde des Verts et à l’impuissance manifeste du sélectionneur national à changer quoi que ce soit, car, il n’en a tout simplement pas les capacités. A cela, il faut ajouter une communication des plus catastrophiques et un bras de fer inutile avec la presse et aujourd’hui avec le public. Madjer a tout eu faux depuis le début et ceux qui l’ont placé à ce poste en sont grandement responsables.

Quand un sélectionneur vous avoue que son plus grand bagage et ses plus grandes connaissances il les a glanés sur les plateaux de télévision, il n’y a juste rien à espérer, rien à attendre de probant. Quand on sait qu’aujourd’hui, les entraîneurs qui restent en inactivité plus de trois ans, sont automatiquement dépréciés et dépassés par les nouvelles techniques d’entraînement et de mangement, alors que peut-on dire de Madjer qui a été loin des terrains pendant de très longues années ?

Dès le début, le choix de Madjer n’était pas bon. Ce fut une erreur de casting monumentale pour le nouveau bureau de la FAF et son président Zetchi. Une erreur que le bosse du foot national n’a pas voulu corriger et choisi de laisser pourrir les choses. Bien sûr, il ne s’agit pas là de porter l’entière responsabilité des échecs de l’EN à Madjer, car, l’équipe était déjà en pleine crise de résultat et de confiance, mais ce n’était sûrement pas à Madjer que devait revenir la lourde tâche de remonter la difficile pente pour une équipe totalement carbonisée. Son choix n’a fait qu’empirer les choses et voilà où nous en sommes aujourd’hui; en plein «carnaval fi dachra».

C’est malheureux pour cette grande équipe nationale et malheureux aussi pour un grand joueur comme Madjer devenu aujourd’hui la risée de tout un peuple. Ce joueur hors pair qui a crucifié le Bayern avec son inoubliable talonnade et donner un nom à son geste légendaire «à la Madjer», est aujourd’hui taillé dans toutes les vidéos et ridiculisé à longueur de journée avec son fameux «taisez-vous !» ou «Allo Porto» et plus encore.

L’équipe nationale ne mérite pas cela. Cette équipe qui a signé une deuxième indépendance de l’Algérie en 1975 lors des JM d’Alger, qui a chaloupé les têtes en 1982 et enivré tout un peuple en 2009 lors des éliminatoires de la coupe du monde de 2010 contre l’Egypte, cette équipe ne peut dépérir de la sorte et doit être traitée autrement que ce qu’elle est aujourd’hui, n’en déplaise à Madjer ou à tout autre.

Par Abdelmadjid Blidi