<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbes</span>:<br><span style='color:red;'>Découverte de deux casemates pour terroristes contenant des armes</span>

Deux casemates pour terroristes contenant des armes et des munitions ont été découvertes dimanche à Sidi Bel Abbes, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

© Photos fournies par l’Armée

















«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche menée près des localités de Tafassour et de Taourira, wilaya de Sidi Bel Abbes en 2ème Région militaire, un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, a découvert, aujourd’hui 16 juin 2019, deux (02) casemates pour terroristes contenant des armes et des munitions», a précisé la même source. Il s’agit de 4 fusils mitrailleurs de type FM, d’un lance-roquettes RPG-7 et deux roquettes, d’un fusil semi-automatique de type Simonov et 70 lames de munitions, d’un fusil de chasse, de 5 Obus de mortier calibre 120 mm, et 49 détonateurs, de 5 grenades FLG, de 120 mètres de cordon détonateurs. Il s’agit également de 13 chargeurs de munitions pour pistolet mitrailleur Kalachnikov, ainsi qu’une bombe de confection artisanale et une quantité de munitions. «Cette opération réitère, encore une fois, la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l’Armée nationale populaire mobilisées à travers tout le territoire national, à préserver la sécurité du pays et mettre en échec toute tentative de porter atteinte à sa sécurité et sa stabilité», a souligné le MDN.