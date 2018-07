<span style='text-decoration: underline;'>Ain Témouchent</span>:<br><span style='color:red;'>Découverte de plus de 24 kg de kif traité au large de l’île de Rachgoun</span>

Découverte de plus de 24 kg de kif traité au large de l’île de Rachgoun

Une quantité de 24, 5 kg de kif traité a été découverte, lundi soir, au large de l’île de Rachgoune, dans la wilaya d’Aïn Temouchent, a-t-on appris, mardi, du groupement territorial des gardes-côtes de Béni Saf. Cette quantité de drogue, emballée dans des colis protégés avec du plastique, a été découverte flottant sur les vagues, a-t-on précisé de même source. Cette opération intervient en moins de 72 heures après la découverte de 160 kg de kif traité sur les plages d’Ouardania et Malus, relevant de la commune d’Oulhassa dont 57 kg découverts dimanche et 103 kg rejetés lundi par les vagues de cette région, selon les services de la gendarmerie nationale d’Ain Témouchent. Une enquête a été ouverte pour déterminer la provenance de cette drogue et identifier sa destination, a-t-on souligné.