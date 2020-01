<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt </span>:<br><span style='color:red;'>Découverte du corps d’un enfant noyé dans une cave d’un immeuble immergée d’eau </span>

Le corps d’un enfant de 6 ans a été retrouvé noyé dans une cave d’un immeuble immergée d’eau à Lardjem (Tissemsilt), a-t-on appris jeudi du chargé d’information à la direction de la Protection civile.

Les agents de la protection civile ont entamé mercredi soir les recherches pour retrouver un enfant porté disparu à Lardjem et qui pourrait se trouver dans la cave gorgée d’eau d’un immeuble à la cité 246 logements, a indiqué Betoumi Abdelghani. L’équipe de plongeurs de l’unité principale de la protection civile de Tissemsilt a procédé à l’évacuation de l’eau qui atteignait 3 mètres de haut pour enfin retrouver le corps sans vie de l’enfant à 22h 40 la nuit du mercredi, a-t-il précisé. Le corps de la victime a été déposé à la morgue de la polyclinique de Lardjem. L’opération de recherche a mobilisé des agents de l’unité secondaire de la daira de Lardjem soutenus par ceux de deux autres unités principales de Tissemsilt et de Bordj Bounaama et de l’équipe cynotechnique, a-t-on fait savoir. Les services de la police ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’incident.