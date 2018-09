<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Découverte d’un atelier clandestin de contrefaçon de pièces détachées de véhicules</span>

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont découvert le weekend dernier un atelier activant dans le domaine de contrefaçon de pièces détachées de véhicules, a-t-on appris lundi auprès de ces services.

Cet atelier s’est spécialisé dans la contrefaçon de pièces de rechange de véhicules aux marques mondiales en prévision de leur commercialisation comme des pièces d’origine. Une brigade de lutte contre le vol et trafic de véhicules de la sûreté de wilaya d’Oran a déclenché les investigations dans une affaire de vol d’un véhicule dans une wilaya limitrophe et l’enquête diligentée a permis de découvrir le véhicule dans un garage dans la daïra d’Es Seina (sud d’Oran).

Lors d’une perquisition dans ce garage pour récupérer le véhicule volé, des quantités de pièces de rechange de véhicules ont été découvertes stockées dans cet espace et les éléments de ce service ont aussitôt avisé le procureur de la République près le tribunal d’Es Seina qui a ordonné de dépêcher des éléments de la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya sur place.

Des indices ont été trouvés faisant état de contrefaçon de pièces. Ce garage a été transformé en atelier secret équipé de matériels de contrefaçon dont des ordinateurs, des imprimantes et des étiquetages de marques de pièces détachées d’origine ainsi que des copies d’étiquettes contrefaites.

Des boites d’emballage portant des marques mondiales de fabricants de véhicules ont été saisies. La valeur des pièces détachées de véhicules saisies lors de cette opération s’élève à 7 millions DA.

Le propriétaire de cet atelier âgé de 29 ans, qui importait des pièces de rechange de sociétés célèbres et d’autres inconnues en utilisant des subterfuges pour commercialiser les pièces de rechange à des prix doublés, a été arrêté. Cette opération entre dans le cadre de la lutte contre le crime économique et a pour objectif de sécuriser les personnes à bord de véhicules surtout que plusieurs accidents de la circulation sont causés par l’utilisation de pièces détachées non conformes.

Par ailleurs, les éléments de la sureté de wilaya ont démantelé un réseau composé de 3 éléments âgés de 21 à 36 ans activant dans le domaine de vol d’engins de travaux publics des chantiers dont quatre volés ont été récupérés.