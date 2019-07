<span style='text-decoration: underline;'>Beni Saf</span>:<br><span style='color:red;'>Découverte d’un colis de 90 kg de kif traité rejeté par la mer</span>

Un colis contenant 90 kg de kif traité a été décou- vert dans la nuit de dimanche à lundi par les garde-côtes flottant en mer au littoral de Beni Saf (Ain Témouchent), a-t-on appris lundi des services de la gendarmerie nationale.

Cette quantité de drogue, qui a été remise aux services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Ain Témouchent pour enquête, est la deuxième du genre découverte au littoral d’Ain Témouchent en moins d’une semaine, a-t-on indiqué, rappelant qu’un colis de 50 kg de kif traité rejeté par les vagues a été découvert, mercredi dans la zone rocheuse de la plage «El Hilal» (Ain Témouchent), par une patrouille de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Sidi Benadda. Les garde-côtes ont saisi, dimanche dans les wilayas d’Oran, Tlemcen et Ain Témouchent, une quantité de 201,4 kg de kif traité. Le bilan de la drogue saisie est passé dans les dernières 24 heures à 4 quintaux saisis par les unités de l’Armée nationale populaire (ANP), selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, les garde-côtes ont saisi, le 21 juillet 2019, une importante quantité de kif traité s’élevant à (201,4) kilogrammes, lors d’opérations distinctes menées sur la bande littorale à Oran, Tlemcen et Aïn Témouchent (2e Région militaire). Ainsi, le bilan des drogues saisies dans les dernières vingt-quatre (24) heures par les unités de l’ANP, s’élève à quatre quintaux et 63,2 kilogrammes, a précisé la même source.