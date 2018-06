<span style='text-decoration: underline;'>JM-2018/ Volley-ball dames (Gr D-1re J)</span>:<br><span style='color:red;'>Défaite de l’Algérie face à la Slovénie (3-0)</span>

Les volleyeuses algériennes ont raté leur entrée en lice aux Jeux méditerranéens de Tarragone 2018, en s’inclinant sèchement face à leurs homologues slovènes sur le score de 3 sets à 0 (10-25, 16-25, 10-25), samedi à la salle communale de Serrallo.

Dans un match à sens unique, la sélection algérienne (U23) qui dispute pour la première fois une compétition internationale a été dominée dans tous les compartiments du jeu notamment à la réception, ou les joueuses algériennes ont été débordées sur toutes les attaques slovènes. Après un premier set concédé (25-10), les Algériennes se sont reprises durant le deuxième set, enchaînant quelques points au filet et profitant des fautes directes de l’équipe slovène qui s’est tout de même adjugée le set (25-16). Tétanisées par la force et la technique des Slovènes, les Algériennes se sont effondrées dans le 3e set perdu (25-10). L’entraineur algérien, Abdelhafid Moula, a expliqué cette défaite par «le manque d’expérience» de ses joueuses, soulignant que la participation aux Jeux méditerranéens est une «étape intermédiaire» en prévision du Championnat d’Afrique des nations. «Nous avons entamé ce match sans pression, mais les joueuses ont flanché mentalement à cause du stress. J’espère qu’elles montreront un meilleur visage lors du prochain match face au Portugal», a-t-il déclaré. La sélection algérienne jouera son deuxième et dernier match de poule lundi (18h00 heure algérienne) face au Portugal, selon le programme de la compétition.