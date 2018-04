Face à la dure crise financière qui a touché le pays, suite à la chute brutale des prix du pétrole, l’Algérie a actionné plusieurs leviers pour y faire face avec le moins de préjudices possibles. Des décisions souveraines ont été prises au moment opportun et parmi lesquelles on peut citer la réduction de l’importation, la relance effective de l’économie nationale et un refus catégorique de recourir à la dette extérieure.

Des décisions qui ont prouvé sur le terrain leur efficacité et leur efficience, puisque les derniers chiffres ont démontré que la balance commerciale et celle des paiements, ont retrouvé un certain équilibre qui a confirmé le choix du gouvernement algérien et amoindrit les conséquences néfastes de cette crise.

Mais ces décisions souveraines n’ont, apparemment, pas plu à tout le monde. Et c’est l’Union Européenne qui est montée brutalement au front pour exprimer sa réprobation devant de telles décisions. Une réaction de tutorat qui renseigne sur la vision qu’a cette entité sur notre pays, qui n’est vu et apprécié que comme un simple marché pour les Européens afin de couler leur marchandise et faire des affaires à moindre frais.

L’UE a fait là, preuve d’une légèreté qui pose plusieurs interrogations. D’autant plus qu’elle a totalement fait fi des dizaines d’accords de partenariat entre des entreprises européennes et algériennes notamment dans le secteur de l’automobile avec des importations de CKD/SKD auprès de pays européens, comme elle n’a accordé aucune considération à la décision algérienne de la levée des restrictions à l’importation de certains intrants utiles à l’économie algérienne, et en minimisant ou ignorant les accords importants dans le domaine des hydrocarbures noués avec certaines firmes européennes. L’UE n’a retenu que le fait que le marché algérien s’est fermé face à l’importation de produits fabriqués dans des pays européens, laissant ainsi apparaître le fond de leur vision sur l’Algérie qui n’est pour elle qu’un vaste marché pour écouler ses productions, dont certains n’ont aucun intérêt pour notre économie.

L’Algérie est souveraine dans ses décisions et elle est en droit de défendre d’abord et avant tout ses intérêts et les seuls intérêts du peuple algérien. Et cette notion doit être bien assimilée par les Européens et d’autres encore.

Par Abdelmadjid Blidi