Déficit de réflexion et de maturité des projets

On se souvient, en août de l’an dernier, que la ligne de transport maritime reliant le port d’Oran à la plage «les Dunes» dans la Commune d’Aïn El Turck, a été interrompue, une semaine après son inauguration en grande pompe. On venait en effet, de «se rendre compte» des difficultés, voire du danger, d’accostage des bateaux-navette en cas de forte houle, ce qui est très souvent le cas sur cette zone du littoral oranais. A l’époque, beaucoup d’Oranais se sont interrogés sur ce déficit flagrant de maturation d’un projet, dont l’idée avait été lancée rappelons-le, il y a maintenant près de dix ans. On sait également, que les premières rotations de bateaux entre Oran et Ain El Turck, ont été interrompues, pour permettre l’achèvement de travaux d’aménagement complémentaires, jugés nécessaires sur les deux quais, au port d’Oran et sur le débarcadère de la plage «Les Dunes». En effet, les premiers usagers de cette liaison maritime entre Oran et Ain El Turck, ont eu à affronter les désagréments divers, liés à l’absence de commodités élémentaires et de transport urbain à partir du débarcadère des Dunes vers les autres plages ou vers le centre-ville d’Ain El Turck. Après le «flop» ayant marqué l’inauguration officielle de la ligne, de nombreuses et légitimes questions ont été posées sur les raisons de cette précipitation et ces incohérences dans la qualité de l’étude. Pourquoi et qui avait décidé d’annoncer l’inauguration de la liaison maritime, le jour de l’anniversaire de l’Indépendance du pays, sans même avoir procédé au préalable, à des essais sans usagers et sans public ? Aujourd’hui, ces frasques de gestion du projet, semblent oubliées et l’on s’apprête à accueillir l’ouvrage finalisé pour la saison estivale annoncée. Le projet de réalisation d’un brise-lames, nécessaire pour assurer un accostage sécurisé en toute période de l’année, sera nous dit-on réceptionné dans quelques jours. Un ouvrage qui aura coûté pas moins de 60 millions de DA, sans compter les travaux d’aménagement annexes, tels l’élargissement de la plage, la réalisation de parking, l’éclairage public et d’autres aménagements pour l’accueil et le confort des usagers. Il n’est certes, jamais trop tard pour bien faire… Mais encore une fois, on peut légitimement s’interroger sur ces démarches d’improvisation et de précipitation dans la réalisation de certains projets, marqués par un déficit de réflexion et de maturité. Il ne faut pas être expert en travaux publics, ni spécialiste en urbanisme, pour se rendre compte de tout ce qui ne fonctionne pas, dans cette grande cité oranaise, livrée au fléau des retards et du laxisme débordant.

Par S.Benali