Déficit d’implication citoyenne

A Oran, comme sans doute ailleurs, de nombreux jeunes, même parmi des étudiants avancés, ignorent totalement le rôle constitutionnel et les missions d’un Parlement au sein d’une République. Pour bon nombre d’entre eux, «façonnés» par les pratiques et le décor politique qui les entourent depuis leur très jeune âge, pensent vraiment que le statut de Député ou d’élu en général, est un «métier qui rapporte gros, sans trop fournir d’efforts…». Mais un «métier» réservé aux seuls membres adoubés par des réseaux et des clans influents, occupant l’arène dite politique et n’ayant pour seule ambition que le contrôle du pouvoir et le partage des privilèges. Ainsi, aux yeux de l’opinion, au déficit d’éducation et de culture civique, s’ajoute le déficit de confiance et de crédibilité envers les gouvernants, les élus, voire même toutes les institutions. En apprenant les noms de deux ministres qui conduiront la liste des candidats RD aux prochaines législatives, bon nombre d’Oranais de la véritable société civile ne pouvaient s’empêcher de rire et d’ironiser sur «le fatal destin» d’une ville prise en otage depuis longtemps, par le système de clanisme et de cooptation. Certains élus locaux ou députés depuis longtemps, transitent par un poste de Ministre, pour revenir encore pour longtemps, squatter les strapontins du pouvoir servant de parlement. «Loin d’être un métier, ce poste politique est surtout une mission, devant être confiée à une personnalité compétente, intègre et crédible, devant représenter et porter les attentes et les préoccupations sociales de la collectivité. Samedi dernier, au détour de la conférence du Wali au Forum de Ouest Tribune, un notable connu et estimé à Oran, a abordé ce déficit de démocratie participative au niveau local, en demandant pourquoi le champ d’expression et d’implication des citoyens reste insignifiant, voire inexistant. Il est vrai, qu’en dehors des rencontres directes du Wali avec les populations, ou de quelques actions menées conjointement, par le responsable de l’exécutif et une entité d’animation, à l’image du Forum de Ouest Tribune, Oran est encore loin de vivre ou de connaître une véritable pratique de la démocratie, impliquant les habitants directement concernés, par l’avenir social et urbain de leur ville et de leur quartier. Mais un Wali, représentant de l’Etat au niveau local, ne peut être tenu pour seul responsable, de ces déficits d’implication des citoyens, dans le choix des projets et des décisions, liées au développement local, ni encore moins, dans la gestion des affaires municipales. Les élus, notamment les sénateurs et les députés qui se sont succédés, au chevet de la wilaya d’Oran, portent devant l’Histoire, la lourde responsabilité d’avoir été en quelque sorte, des «témoins consentants», voire des complices, d’un système politique global en panne de changement et de rupture, avec l’atavisme de la pensée unique.

Par S.Benali