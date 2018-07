Déficits et «Points noirs» à éradiquer

Il ne suffit évidemment pas, de mettre en place des «comités» et des «commissions», pour assurer une prise en charge efficace et sans faille, de l’entretien et de l’amélioration du cadre urbain à travers la Cité oranaise. Depuis quelque temps, on découvre sur les réseaux sociaux, des posts, des critiques, des commentaires et surtout des images, illustrant des anomalies et des inepties, indignes des ambitions de la Capitale oranaise. Il s’agit par exemple, de ce panneau publicitaire hors d’usage, rouillé par le temps, qui reste depuis près de dix ans planté au croisement entre l’avenue Loubet et la rue Med Khémisti ou de cette façade sale et décrépie de l’ancien café «Le Majestic», au coin de l’avenue Loubet, connu jadis pour son lustre et son haut standing, transformé ensuite en agence bancaire et devenu aujourd’hui un dépotoir débordant d’ordures. Bien d’autres exemples pourraient ainsi être cités, allongeant la liste des nombreux points noirs devant être éradiqués. Mais en attendant, bon nombre d’acteurs concernés, restent dans une curieuse expectative, se contentant de quelques agitations et improvisations inutiles, juste pour donner le change et faire croire à leur «précieuse compétence». Malgré la volonté et l’engagement affichés par le premier responsable local à Oran, les objectifs tracés, semblent encore hélas hors de portée, tant il est vrai, que les déficits cumulés et les «points noirs» enregistrés, ne sauraient être éradiqués par la seule magie d’une «commission» ou d’un «comité» nouvellement institué. Sans parler bien sûr, du vide sidéral en matière de civisme et de responsabilité citoyenne qui gangrène le mode de vie collectif en milieu urbain. Une simple petite balade le long des principales artères du centre-ville, suscite l’inquiétude et provoque un sentiment de honte chez les citoyens oranais, soucieux de l’image de leur ville, à l’approche de ces Jeux méditerranéens qui vont drainer des milliers de visiteurs. On peut se féliciter et applaudir à la réalisation de certains projets, comme celui de l’extension et de l’embellissement de la Place du 1er Novembre, l’ex-place d’Armes, avec le siège de la Mairie, ses deux lions et son somptueux théâtre, sera certainement l’endroit le plus visité. Mais, parmi les visiteurs étrangers attendus en 2021, il y aura aussi d’anciens pieds-noirs qui iront visiter leurs anciennes maisons et leurs anciens quartiers. St Hubert, St Eugène, Maraval, Choupot, Gambetta, les HLM et bien d’autres endroits, hors des façades et des circuits officiels, mériteraient une prise en charge sérieuse…

Par S.Benali