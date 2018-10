<span style='text-decoration: underline;'>Abdelghani Zaalane </span>:<br><span style='color:red;'>Dégel du projet extension du tramway d’Oran dès disponibilité des moyens financiers</span>

Le ministre des Travaux publics et des transports, Abdelghani Zaalane, a affirmé jeudi que le projet d’extension du tramway d’Oran sera dégelé, une fois les ressources financières disponibles.

«Après avoir choisi l’entreprise chargée de la réalisation de l’extension du tramway d’Oran depuis 3 ans, le projet a été gelé en raison de la conjoncture financière difficile qu’a connue le pays», a indiqué M. Zaalane en réponse à une question d’un sénateur lors d’une séance plénière du Conseil de la nation consacrée aux questions orales, présidée par Mme. Nouara Djaafar, vice présidente du Conseil de la Nation, ajoutant «nous sommes déterminés à relancer cette opération une fois les moyens financiers disponibles».

Pour rappel, plusieurs projets relatifs à la réalisation de réseaux tramway ont été gelés en 2015 au niveau de certains wilayas (Batna, Annaba, Bejaia, Skikda, Tlemcen, Bechar, Tbessa, Blida et Djelfa), en raison de la conjoncture financière difficile qu’a connue le pays à cause de la chute des prix de pétrole. Le projet d’extension du tramway d’Oran (18,7 km) vise à atteindre une distance de 53 km en réalisant 3 nouvelles lignes qui s’ajouteront à la ligne actuelle reliant Sidi Maarouf (Est d’Oran) à l’université d’Essania, passant par 32 stations dont la majorité se trouve près de zones «très fréquentées» à l’image du centre ville.

Il s’agit de nouvelles lignes reliant la ligne actuellement exploitée à l’université Belkaid (Est d’Oran) et à l’aéroport international d’Essania «Ahmed Ben Bella» outre les zones situées à l’ouest du groupement urbain d’Oran qui arbitra le projet de réalisation de la nouvelle ville. Par ailleurs, M. Zaalane a fait savoir que la nouvelle aérogare de l’aéroport international d’Oran «Ahmed Ben Bella», sera réceptionnée avant celle d’Alger.

Pour rappel, ce projet dont la réalisation a été assignée à l’entreprise «COSIDER» contribuera grandement au renforcement des infrastructures modernes de transport aérien dans la wilaya d’Oran mais aussi au développement de la dynamique socio-économique à l’Ouest du pays. Le projet permettra, une fois mis en service, d’assurer le transport de quelque 3,5 millions de voyageurs par an au lieu d’un (1) million actuellement, avec la possibilité de son extension à l’avenir pour atteindre 6 millions de passagers par an.

Par ailleurs, et en réponse à une question sur le projet d’extension du port de Dellys (Boumerdès) et sa réhabilitation afin qu’il soit un port commercial relié au réseau du transport ferroviaire et aux chemins de wilayas (CW24) et (CW25), le ministre a affirmé que toutes ces préoccupations seront prises en considération dans le cadre des propositions apportées par le projet de Loi de finances 2019. Des travaux de réhabilitation, d’extension et de réorganisation selon les normes internationales, ont été effectués au niveau de ce port pour améliorer ses prestations.

Actuellement, plus de 2000 opérateurs utilisent cette infrastructure. En réponse à une question sur le manque enregistré en matière de transport aérien pour les citoyens de la wilaya de Ghardaïa, M. Zaalane a affirmé qu’une mesure d’urgence et conjoncturelle a été prise, pour combler ce manque, en mobilisant des avions long courrier, notamment en début et fn de semaine, où est enregsitré un pic de demande, afin d’assurer le transport entre Ghardaïa et Alger (aller-retour), au lieu des avions à capacité d’accueil limitée.