<span style='text-decoration: underline;'>Association «Takafoul Ichtimaii» </span>:<br><span style='color:red;'>Déja 566 couples mariés</span>

Heureux les jeunes qui sont retenus par l’association pour être aidés dans l’organisation de leur mariage, et actuellement un mariage revient très cher. Grâce à l’aide de l’association qui prend tout en charge et dont l’aide constituée par les cérémonies de la Fetha et la cérémonie du mariage pour la “Fetha’’.

Chaque couple à droit à 12 invités et tuteurs des mariées pour la cérémonie de la Khoutba et Fatha. Ainsi, après cet acte, les invités partagent un succulent repas, puis, des cadeaux sont remis: une chambre à coucher, 1 réfrigérateur, 1 cuisinière, 1 machine à laver, des couvertures, des meubles de cuisine, 1 TV Plasma, 1 costume et souliers pour le marié, 1 plateau de Henna pour la mariée et chaque marié ramène un transport pour récupérer ses cadeaux.

Ces cadeaux sont remis par le comité de l’association et le président en personnes. De même que la cérémonie de la Khoutba et la Fatha est présidée religieusement par le président et le soir, les couples sont accueillis où chacun prend place avec leur vingt quatre (24) invités, réservés uniquement aux dames.

Une ambiance de fête règne où les invités et couples dansent chacun autour de leurs mariés, dans un climat de joie et de fraternité. Une image de solidarité familiale qui unit le peuple algérien.

Ainsi, chaque opération de mariage collectif regroupe 14 couples, qui reçoivent les mêmes cadeaux et avec toujours le meilleur accueil et dévouement des membres de cette association. Cette dernière créée depuis plus de seize ans (16), a pu progresser régulièrement, elle est parmi les plus anciennes et la plus active dans les actions caritatives. Ainsi, actuellement, tous les ans près de 100 couples sont aidés.

L’association procède d’autres actions caritatives régulières au sujet des candidats, après le dépôt du dossier, le candidat doit subir un entretien avec le président. Le Président et son dynamique comité remercient les participants à ces actions caritatives qui font le bonheur de ces jeunes mariés, comme il est prescrit dans le saint Livre du Coran, dans l’aide d’autrui.

Adda.B