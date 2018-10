Délinquance et crime organisé

Il suffit de parcourir les archives des journaux pour se rendre compte de la hausse alarmante des crimes et délits enregistrés à travers les wilayas de l’Ouest du pays. Selon des observateurs avertis et de sources proches de ce dossier, le taux de criminalité a atteint pour le premier trimestre de l’année en cours, une augmentation de plus de 20% par rapport à la même période de l’an dernier, Ce qui reflète bien une réalité inquiétante, justifiant depuis quelques temps, une forte mobilisation, des services de sécurité, tout corps confondus, qui redoublent d’efforts en matière de prévention et de répression. Même si on assiste moins à ces «déplacements et tournées sur le terrain», fortement médiatisés, de hauts responsables de la police nationale se font plus discrets dans leur démarche et leurs missions d’inspection, permettant d’améliorer les conditions humaines et matérielles mises en place en matière de sécurité et de lutte contre la délinquance et la criminalité. Mais malgré les efforts et les résultats indéniables enregistrés grâce à un grand nombre d’opérations menées par les services de police et de la gendarmerie, le fléau a pris des proportions alarmantes. Selon un membre des services de communication du Commandement Régional de la gendarmerie à Oran, cette hausse de la criminalité est présente dans plusieurs segments, notamment le trafic de drogue, le trafic d’armes, la contrebande, les vols et agressions avec arme, le crime économique et plus récemment le kidnapping. Cette année, la saisie des 700 kg de cocaïne à Oran, constitue «l’affaire du siècle» qui a provoqué un terrible climat de doute et de pessimisme sur la scène locale oranaise ouverte, comme justifient les mauvaises langues à «tous les fléaux et à tous les interdits». Le nombre d’affaires traitées en moyenne, prés d’une centaine par mois, le nombre de personnes arrêtées et écrouées et les quantités de drogue et psychotropes saisies presque chaque semaine, témoignent de la vigilance des services de police et de la gendarmerie, mais indiquent en même temps combien le fléau à tendance à se propager dans différentes wilayas de l’Ouest du pays. Et au delà des bilans et des statistiques sur la criminalité, il faut admettre que la palme d’or de la criminalité décernée à Oran, reflète une triste réalité, dénoncée depuis des années. Oran capitale d’une région frontalière avec un Maroc producteur et exportateur de kif, a toujours été considérée comme un «Eldorado» national, propice aux affaires louches, à la prédation foncière et aux trafics en tout genre. A ce jour, la course aux profits illicites et aux gains faciles reste contagieuse, impliquant souvent des acteurs connus et des présumés «notables» que l’on croyait au dessus de tout soupçon. Nul n’ignore à Oran, combien de grandes fortunes, rapidement constituées ont le goût et l’odeur de la drogue, de produits pyrotechniques dangereux et interdits, de contrebande, de crime économique, de prédation foncière, de corruption et de bien d’autres trafics liés au banditisme et au crime organisé.

Par S.Benali