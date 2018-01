<span style='text-decoration: underline;'>Rezzoug Mokhtar</span>:<br><span style='color:red;'>Délocalisation des taxis inter-wilayas d’El-Hamri vers la nouvelle station de l’USTO</span>

La délocalisation des taxis inter-wilayas, de hai El Hamri à proximité du stade «Ahmed Zabana» vers la nouvelle station du quartier de l’USTO à Oran, a débuté mercredi et se poursuivra de manière progressive, a-t-on appris du directeur des Transports de la wilaya. Ces taxis desservant les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel-Abbes, Aïn Témouchent et Mascara devaient être transférés à hai USTO durant le mois de décembre, mais en raison des vacances scolaires d’hiver, l’opération a été différée afin de ne pas pénaliser les voyageurs et les transporteurs durant les deux semaines de vacances, a indiqué M. Rezzoug Mokhtar à l’APS.

La délocalisation des taxis desservant les lignes Tiaret, Relizane, Mostaganem et Oued Rhiou, qui se trouvaient déjà au niveau du site sur un terrain vague attenant à la nouvelle station, a débuté quant à elle le 19 décembre et de manière progressive vers la station à hai USTO fraichement réaménagée, a-t-il fait savoir. Pour rappel, la mise en service de la nouvelle station de l’USTO, dont les travaux d’aménagement ont nécessité quelque 70 millions DA, a été précédée d’une simulation qui avait pour objet l’installation des différents taxis, par destination, au niveau des différents quais réalisés à cet effet, et ce pour éviter tout problème d’organisation.

La nouvelle station d’USTO a une capacité d’accueil de 500 taxis, offrant toutes les conditions d’une infrastructure moderne. Par ailleurs, une seconde station, en cours de réalisation sur le même site de la cité USTO, regroupera les minibus couvrant la banlieue est d’Oran, notamment Gdyel, Hassi Mefsoukh, El-Mohgoun, Bethioua et Arzew. Elle sera livrée incessamment, a-t-on annoncé.