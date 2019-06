<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2019 / Algérie-FAF </span>:<br><span style='color:red;'>Delort remplace Belkebla, écarté</span>

L’attaquant de Montpellier Andy Delort va remplacer le milieu de terrain Haris Belkebla, écarté de la sélection pour des raisons disciplinaires à quelques jours du coup d’envoi de la CAN, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) jeudi sur sa page officielle Facebook.

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a choisi l’attaquant Andy Delort pour remplacer son coéquipier Haris Belkebla écarté du groupe. L’attaquant international est attendu jeudi à Doha pour prendre part au stage des Verts. Il effectuera sa première séance d’entraînement avec l’équipe vendredi», a écrit la FAF. Andy Delort, qui a des racines algériennes par sa mère, a obtenu sa naturalisation récemment. Avec le maillot numéro 15, il devrait prendre part à la rencontre amicale des Verts contre le Mali prévue dimanche à huis clos à Doha. Agé de 27 ans, Delort s’est engagé mercredi pour quatre ans avec Montpellier où il vient d’accomplir sa meilleure saison à titre de prêt en provenance de Toulouse. En 36 rencontres de Ligue 1, l’avant-centre a inscrit 14 buts et réussi sept passes décisives. A la CAN-2019 en Egypte, la sélection algérienne évoluera dans le groupe C avec le Kenya (23 juin), le Sénégal (27 juin) et la Tanzanie (1er juillet).