Mais les sages et les plus expérimentés vous diront qu’il vaut mieux avoir un été chaud qu’une rentrée sociale automnale chaude. Ceci en supposant bien sûr que ce qui est dit et écrit ici et là ait un tant soi peu une assise réelle. Car, dans les faits rien d’officiel n’est venu confirmer ou infirmer un quelconque blocage à un quelconque niveau que ce soit.

Il faut dire que les Algériens ont pris l’habitude de ces étés chauds où tout est dit ou pas dit et que dans tous les cas ce n’est qu’à l’amorce de l’automne que, paradoxalement, tous les brouillards sont levés.

Mais ce qui par contre ne laisse aucune place au doute, c’est bien cette chaleur estivale suffocante qui écrase le pays. Jamais le thermomètre n’a connu des degrés aussi élevés et surtout aussi longs dans le temps. L’air est tout simplement irrespirable et les incendies qui touchent pratiquement tout le nord du pays, rendent les choses encore plus difficiles à supporter.

Ce mois d’août restera à coup sûr, dans les annales de l’histoire de la météo du pays. On a l’impression, même si cela parait exagéré, que tout le pays est en train de suffoquer. De jour comme de nuit, la température est tout simplement infernale et rien ne semble dire que cela va changer dans les jours à venir.

L’Algérie ne peut pas forcément toute se réfugier dans les plages et la situation de la majorité d’entre eux devient fatalement pénible et de plus en plus dure à vivre. Cet été 2017 marquera à coup sûr l’histoire atmosphérique du pays et les Algériens s’en souviendront pour très longtemps. Mais personne ne peut dire de quoi seront faits les prochains étés, surtout quand on sait que le climat sur notre chère terre ne cesse de se dégrader et que selon toutes les prévisions, la chaleur sera encore plus forte dans les années à venir, si l’homme se complait à dégrader l’environnement et à se suicider à petit feu comme il est en train de le faire depuis des années déjà.

Par Abdelmadjid Blidi