<span style='text-decoration: underline;'>Hôpital «Chéguevara» de Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Demande de transparence dans la gestion des œuvres sociales</span>

Les responsables de la section syndicale relevant du syndicat algérien des paramédicaux ont adressé au directeur de l’établissement public hospitalier « Chéguevara » de Mostaganem une lettre lui demandant d’user de son autorité pour mettre en lumière toute la transparence dans la gestion des œuvres sociales.

Pour ces syndicalistes, les bilans moraux et financiers des dites œuvres n’ont pas été présentés aux travailleurs depuis 2014. Pourtant, les textes régissant les œuvres sociales sont claires, les fonds appartiennent aux travailleurs et sont orientés vers l’amélioration de conditions de vie. Ce qui oblige ceux chargés de leur gestion à respecter le règlement en vigueur. Donc, une bonne transparence dans la gestion des œuvres sociales contribue à mieux mobiliser les ressources humaines pour une bonne marche des services d’autant plus si les mesures prises découlent d’une politique d’impartialité et d’objectivité de telle sorte à satisfaire les travailleurs. Par ailleurs, rappelons que les responsables de la section syndicale des paramédicaux a alerté le directeur des mauvaises conditions d’hygiène dans l’hôpital. (Prolifération des rats à cause des ordures, incinérateur en panne, alors les déchets sanitaires sont brûlés). Une situation alarmante que le syndicat des paramédicaux a déploré et a dénoncé –Mais hélas.