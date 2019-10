<span style='text-decoration: underline;'>Ain Témouchent</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement de cinq réseaux d’organisation d’opérations d’émigration clandestine</span>

Les services de la gendarmerie nationale de la wilaya d’Ain Témouchent ont réussi cette semaine à démanteler cinq réseaux criminels spécialisés dans l’organisation d’opération d’émigration clandestine et à arrêter 15 éléments présentés devant la justice, a-t-on appris mardi de ce corps de sécurité.

Le tribunal d’El Amria a condamné à une heure tardive de la nuit de lundi les 15 éléments des réseaux criminels arrêtés à trois ans de prison ferme assortie d’amendes de 100.000 DA chacun, a-t-on indiqué. Les personnes arrêtées âgées entre 20 et 40 ans sont originaires des wilayas de Sidi Bel-Abbès, Oran et Ain Témouchent. Pas moins de 62 candidats à l’émigration clandestine ont été interceptés par les garde-côtes au large et ont été présentés devant le tribunal d’El Amria dont 57 ont été condamnés à une amende de 20.000 DA. La wilaya d’Ain Témouchent a enregistré, dans les 72 dernières heures, plusieurs tentatives d’émigration clandestine où les garde-côtes du groupement territorial de Beni Saf ont mis en échec 5 opérations distinctes soldées par l’arrestation de 73 candidats dont 11 qui étaient sur le point d’embarquer non loin de la page de Bouzedjar, 62 autres au large au nord du port de Bouzedjar et 24 autres sur le littoral de Beni Saf, a-t-on fait savoir. Les personnes arrêtées ont été transférés vers les services de la gendarmerie nationale pour complément d’enquêtes.