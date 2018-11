<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement de deux bandes criminelles spécialisées en escroquerie sur le Net</span>

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont démantelé dernièrement deux réseaux criminels spécialisés en escroquerie sur les réseaux sociaux et arrêté quatre individus, a-t-on appris mardi auprès de ce corps de sécurité.

Les policiers de la 21e sûreté urbaine ont procédé, en collaboration avec la Police judiciaire, à l’arrestation de quatre individus qui faisaient l’objet de mandat d’arrêt pour escroquerie sur réseaux sociaux. Les investigations approfondies sur l’activité du principal suspect qui louait des véhicules avec de fausses identités et les exposait sur le Net à des prix variant entre 765.000 et 1.505.000 DA, se sont soldées par la saisie d’un faux permis de conduire portant sa photo qu’il exploitait dans ses déplacements. Une procédure judiciaire a été engagée contre le mis en cause, qui était poursuivi dans des affaires d’association de malfaiteurs et d’escroquerie, pour le présenter devant la justice. Les services de la 26e sûreté urbaine de la daira de Bir El Djir (Oran) ont également démantelé un réseau criminel composé de trois individus spécialisés aussi en escroquerie ciblant des victimes via le même site d’annonces pour leur soutirer des sommes d’argent dans des transactions d’achat de véhicules de contrebande de pays européens avec de faux documents. Une procédure judiciaire a été engagée contre les trois prévenus arrêtés, en attendant de les déférer devant la justice.