<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un atelier de fabrication de fusils de chasse</span>

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de Sidi Bel-Abbès, ont démantelé un atelier de fabrication de fusils de chasse suite à des informations faisant part d’une personne exerçant le commerce de pièces détachées d’armes à feu sans autorisation.

C’est ainsi que la perquisition de son local et son domicile, a permis de saisir une quantité importante de munitions dont 27 fusils de différents calibres, 40 canons à fusil et des cartouches. Deux autres complices ont étés arrêtés et traduits devant la justice.

M.Bekkar