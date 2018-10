<span style='text-decoration: underline;'>Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau de cybercriminalité</span>

La brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran a réussi à démanteler un réseau criminel organisé, a-t-on appris mardi de ce corps de sécurité.

Ce réseau composé de trois ressortissants africains et un Algérie faisant l’objet d’un mandat d’arrêt dans des affaires de faux et usage de faux, escroquerie opérait au niveau de 10 wilayas du pays.

L’arrestation de ces individus a eu lieu suite à des investigations approfondies sur l’activité de ce réseau qui ciblait des victimes à travers les réseaux sociaux utilisant des comptes fictifs pour les escroquer, a-t-on indiqué.

Cette opération s’est soldée par la saisie d’appareils et des moyens utilisés par ce réseau dont 6 téléphones portables, 30 puces, deux ordinateurs, des documents de fausses identités, ainsi que 200 récépissés de versement et de retrait, 4 chèques postaux et des relevés de comptes bancaires aux montants importants en monnaie nationale et en devises.

Un montant de 100.000 DA a été récupéré, a-t-on ajouté. Les éléments de ce réseau seront présentés prochainement devant la justice pour constitution d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux et escroquerie, selon la même source.