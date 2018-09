<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau de falsification de visas</span>

Un réseau national spécialisé dans la falsifica- tion des visas européens (espace Schengen) a été démantelé par la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de Mostaganem, a-t-on appris samedi de ce corps de sécurité.

L’opération est intervenue après que la police des frontières du port de Mostaganem ait arrêté un voyageur arrivant de Valence (Espagne) avec un passeport et un visa européen (espace Schengen) suspect, suite à une vérification, a-t-on indiqué. Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que le mis en cause a obtenu ce faux visa à l’aide d’un intermédiaire résidant dans la wilaya de Chlef moyennant une somme de 5.500 euros. Après extension de la compétence territoriale, un membre de ce réseau (29 ans) a été arrêté et les recherches se poursuivent pour mettre la main sur deux autres suspects, pour constitution d’association de malfaiteurs et faux et usage de faux. Les deux mis en cause ont été présentés devant la justice qui les a condamnés à 6 mois de prison ferme, a-t-on signalé.