<span style='text-decoration: underline;'>Emigration clandestine </span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau de passeurs à Ain Temouchent</span>

Les éléments de la gendarmerie nationale d’Ain Témouchent ont réussi, lundi, à démanteler un réseau spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines par mer (trois de ses membres arrêtés et trois autres en fuite), mettant ainsi en échec une tentative d’émigration clandestine de 13 jeunes, a-t-on appris auprès des services compétents.

Ce réseau criminel opérait à travers les plages «El Hilal» et «El Ain» situées dans la commune de Sidi Benadda et les plages de la commune de Ouled Kihel (Ain Témouchent), a-t-on indiqué.

Trois éléments de ce réseau âgés entre 20 et 28 ans ont été appréhendés et trois autres sont activement recherchés, a-t-on ajouté, soulignant que l’opération a permis de déjouer une tentative d’émigration clandestine de 13 jeunes et la saisie d’un zodiac, d’un moteur automatique et de 6 bidons de 180 litres d’essence.