<span style='text-decoration: underline;'>Tizi-Ouzou</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau de trafic de billets de banque en monnaie étrangère</span>

Un réseau de trafic de billets de banque en monnaie étrangère (Euro) a été démantelé par les forces de police de la sûreté de daïra de Ouacifs, a-t-on appris dimanche de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. Cinq (05) personnes impliquées dans cette affaire ont été interpellés et 18 billets contrefaits en coupants de 50 euros ont été récupérés suite aux investigations menées par la police pour contrefaçon de billets de banque, a-t-on précisé dans un communiqué. Présentés devant le parquet de la daïra de Oaucifs le 04 août dernier pour contrefaçon de billets de banque en devise étrangère à valeur légale à l’étranger, complicité et introduction de billets de banque contrefaits à partir de l’étranger et mise en circulation de faux billet, trois individus ont placés en détention provisoire au moment où deux autres ont été mis sous contrôle judiciaire, a-t-on fait savoir.