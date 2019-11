<span style='text-decoration: underline;'>Ghardaïa</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue et de blanchiment d’argent</span>

Six personnes, dont une de nationalité étrangère, présumées impliquées dans un réseau de trafic de drogue, de détention d’armes à feu et de blanchiment d’argent ont été arrêtées à El-Menea (275 km au sud de Ghardaïa), par une la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sureté de wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication de cette sureté.

Les mis en cause (35 à 70 ans), qui faisaient l’objet d’une surveillance discrète sur ordre du procureur de la République prés le tribunal de Ghardaïa pour trafic de drogues (kif traité) transfrontalier, ont été arrêtés après de minutieuses investigations et perquisitions de leurs domiciles, précise la source. Les éléments de la BRI ont procédé lors des perquisitions aux domiciles des prévenus à la saisie d’armes à feu (fusil à pompe, pistolet, jumelle à fusil et munitions) ainsi qu’un matériel sophistiqué de communication (téléphones satellitaires et GPS), importés clandestinement et sans autorisation et une somme d’argent (plus de 1,25 million DA, 700 Euro, 100 dollars US et 505 Dirham des Emirats arabes unis). Cette arrestation, qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur un grand trafic de drogue, a permis le démantèlement de cette bande qui s’est également spécialisée dans le blanchiment d’argent, l’infraction à la loi sur le transfert et circulation de capitaux, la contrebande et la détention illégale d’armes à feu.

Présentés devant les instances judiciaires compétentes pour constitution de bande de malfaiteurs, détention illégale d’armes, infraction à la loi sur la circulation des capitaux, contrebande et blanchiment d’argent, trois des mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt, deux autres sous contrôle judiciaire tandis que le sixième a bénéficié d’une relaxe.