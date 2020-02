<span style='text-decoration: underline;'>Bouira</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue et de psychotropes</span>

Un réseau de trafic de drogue et de psychotropes a été démantelé par les services de sécurité à Bouira lors d’une opération menée par la brigade de la police judiciaire, a-t-on appris auprès de la direction de la sûreté.

Le chargé de la communication à la direction de la Sûreté locale, le commissaire de police, Samir Toutah, a indiqué à l’APS que les services de lutte contre le trafic de drogue de la brigade de la police judiciaire de Bouira ont réussi à démanteler un réseau de trafic de drogue composé de six individus. «Le réseau est formé de six personnes qui activent notamment sur l’axe routier reliant Bouira à Lakhdraia», a expliqué le commissaire de police Toutah. Les six membres de ce réseau ont été arrêtés lors d’une opération menée dans la ville de Bouira en train d’écouler et de vendre d’importantes quantités de drogue. «Une arme blanche, deux véhicules, une quantité de 1430 capsules de psychotropes, ainsi qu’un montant financier de plus de 430.000 dinars, ont été saisis et récupérés lors de cette opération», a-t-il précisé. Après l’accomplissement de toutes les procédures administratives, les services de sécurité ont présenté les six mis en cause devant le procureur général près le tribunal de Bouira. Par ailleurs, deux autres personnes accusées de trafic de drogue et de psychotropes, ont également été arrêtés ces derniers jours dans la ville de Bechloul (Est de Bouira), lors d’une opération similaire menée par les services de police judiciaire.