<span style='text-decoration: underline;'>Tizi-Ouzou </span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau de trafic de faux billets en monnaie étrangère</span>

Un réseau de trafic de billets de banque en monnaie étrangère (euro) a été démantelé par les éléments de la sûreté urbaine extra-muros de Ain Zaouia (40 Km au Sud de Tizi-Ouzou), a révélé dimanche le chef de Sûreté par intérim de cette localité.

Les neuf personnes, sept hommes et deux femmes, impliquées dans cette affaire ont été appréhendées en possession de la somme de 2.000 euros (équivalent à 400.000 DA) en coupures de 100 euros, a ajouté le lieutenant Achach Ali, lors d’un point de presse organisé au siège de cette sûreté. Au cours de l’opération, une somme d’argent en monnaie nationale (32.000 DA), revenus de la vente des devises, ainsi que du matériel (téléphones) utilisés par le réseau, ont été également saisis, a-t-on ajouté. Un dossier a été instruit contre les mis en cause dans cette affaire, tous originaires de la wilaya de Tizi-Ouzou, qui seront présentés dimanche devant le procureur de la République prés du parquet de Draa-El Mizan, territorialement compétent, pour «association de malfaiteurs, trafic de billets de banque en monnaie étrangère et mise en circulation de faux billets», a conclu le responsable sécuritaire.