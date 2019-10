<span style='text-decoration: underline;'>Constantine </span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau de trafic de psychotropes à la zone industrielle Palma</span>

Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ), relevant de la sûreté de wilaya de Constantine, ont démantelé un réseau de 4 personnes, âgées entre 23 et 34 ans, spécialisé dans le trafic de psychotropes, et ce, à la zone industrielle Palma, a-t-on appris, dimanche, auprès de ce corps de sécurité.

L’opération qui a été effectuée lors d’une patrouille des éléments de cette brigade a permis de saisir 290 comprimés de Lyrica (antiépileptique), a précisé la cellule de l’information et de la communication de ce corps constitué. Ce produit pharmaceutique a été découvert dans un véhicule immatriculé dans l’une des wilayas de l’Est du pays, a souligné la même source, faisant savoir que trois (3) personnes qui étaient à bord du véhicule ont été arrêtées. Agissant sur la base d’informations faisant état de trafic de psychotropes par des jeunes originaires de wilayas limitrophes, au niveau de leur territoire de compétences, les mêmes services ont intensifié les investigations et exploité toutes les pistes avant de mettre sur pied une souricière ayant permis d’arrêter le 4ème trafiquant dans son domicile, situé dans l’une des wilayas de l’Est du pays, a-t-on affirmé. Le démantèlement de ce réseau criminel a été rendu possible grâce à l’exploitation d’informations, de renseignements ainsi que la mobilisation de moyens humains, matériels et techniques durant les différentes étapes de l’enquête, a-t-on signalé. Un dossier juridique a été établi à l’encontre des mis en cause qui ont été présentés devant les instances judiciaires pour «trafic de produits pharmaceutiques», «acquisition, transport, et vente de produits pharmaceutiques utilisés de manière illégale» a indiqué la même source.