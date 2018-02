<span style='text-decoration: underline;'>Activant sur l'axe Maghnia Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants</span>

Les services de la gendarmerie nationale, en coordination avec un détachement de l’ANP, relevant de la 2éme région militaire, ont démantelé, dimanche, à Oran et Maghnia, un réseau de trafic des stupéfiants, dans une opération soldée par la saisie de plus de 91 kilos de kif traité, a appris l’APS lundi de ce corps de sécurité. Agissant sur renseignements, les gendarmes-enquêteurs ont arrêté cinq narcotrafiquants dont deux femmes, constituant le réseau de trafic de drogue, comme ils ont saisi trois véhicules et des sommes d’argent en dinars et en devises, a-t-on indiqué de même source. A Oran et au niveau des hauteurs de la localité d’El Hassi, à l’Ouest de la ville, les gendarmes de la section des recherches, relevant du groupement territorial d’Oran ont arrêté deux individus, en possession de plus de 12 kilos de kif traité avant d’appréhender un troisième acolyte en possession de plus de 35 kilos de la même substance.

Poursuivant l’enquête, et en vertu d’une autorisation d’extension de compétence territoriale, les enquêteurs ont perquisitionné à Maghnia (Tlemcen) deux domiciles, appartenant aux membres du réseau et saisi plus de 44 kilos de kif traité. Ils ont également procédé à l’arrestation des deux femmes. Il est à rappeler que les services de la gendarmerie nationale d’Oran, en coordination avec un détachement de l’ANP, relevant de la 2éme région militaire, ont démantelé, le week-end dernier à Oran, un autre réseau de trafic des stupéfiants et saisi 7,5 kilos de kif traité.