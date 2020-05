<span style='text-decoration: underline;'>Ministère de l’Intérieur</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 322.000 bénéficiaires de l’allocation de solidarité</span>

Le nombre des bénéficiaires de l’allocation décidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur des personnes impactées par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), s’élève à prés de 322.000 bénéficiaires, a-t-on appris auprès du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Le nombre des bénéficiaires de cette allocation de 10.000 da, inscrits sur les listes visées par les directeurs locaux concernés jusqu’au 27 mai en cours, après assainissement des listes, a atteint 321.955 bénéficiaires, précise la source. La dite allocation a déjà été versée au profit de 135.687 bénéficiaires, selon la même source, tandis que 76.674 dossiers se trouvent au niveau des services décentralisés de l’Etat et 29734 autres en attente des procédures comptables au niveau des services de la wilaya, détaille la même source. En outre, au niveau des wilayas, 64.808 dossiers sont déposés aux services des trésoriers pour l’opération de paiement et 15.052 autres au niveau des services de la poste et des banques pour l’opération de versement de cette allocation dans les comptes postaux courants (CCP) ou les comptes bancaires des bénéficiaires, ajoute-ton de même source.