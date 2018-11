<span style='text-decoration: underline;'>Ain Temouchent </span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau national de trafic de drogue et saisie d’un quintal de kif</span>

Démantèlement d’un réseau national de trafic de drogue et saisie d’un quintal de kif

Les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants de la sûreté de wilaya de Ain Témouchent ont réussi à démanteler un réseau national de trafic de drogue et la saisie d’un quintal de kif traité outre l’arrestation de quatre inculpés dans cette affaire, a-t-on appris lundi de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Sur la base d’informations faisant état d’un réseau national de trafic de drogue activant de la frontière ouest jusqu’à l’est du pays, un plan a été mis en œuvre pour surveiller les mouvements de suspects durant plus d’un mois. Les investigations ont permis d’intercepter un véhicule touristique portant immatriculation d’un pays étranger et sa fouille a permis la découverte d’un quintal de kif traité soigneusement dissimulés, que le conducteur s’apprêtait à acheminer vers une wilaya de l’est du pays, a-t-on indiqué. L’enquête approfondie dans l’affaire a permis d’identifier le restant des éléments du réseau. Avec l’extension de la compétence vers la wilaya de Sétif, trois personnes inculpées dans l’affaire ont été arrêtées et un deuxième véhicule qui servait pour le déplacement des éléments du réseau a été saisi. Présentés lundi devant le tribunal d’Ain T’émouchent, les quatre inculpés ont été écroués.