<span style='text-decoration: underline;'>Tiaret </span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau national de trafic de drogue </span>

Les éléments de la sûreté de wilaya de Tiaret ont démantelé un réseau national de trafic de drogue et saisi plus de 11 kg de kif traité, a-t-on appris dimanche de ce corps de sécurité. Agissant sur informations faisant état la semaine écoulée des agissements d’un réseau de trafic de drogue opérant dans plusieurs wilayas à partir de Relizane en prenant Tiaret comme wilaya de transit, les enquêteurs ont réussi à arrêter deux individus et saisi une quantité de 11,180 kg de kif traité dissimulée à l’intérieur d’un véhicule. La prise a été effectuée à Rahouia, a-t-on ajouté. Le dossier de cette affaire a été déféré devant le juge d’instruction du tribunal de Tiaret. Les deux mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt, a-t-on précisé.