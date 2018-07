<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya d'Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’une bande de cambrioleurs et récupération de 25 millions de DA</span>

Démantèlement d’une bande de cambrioleurs et récupération de 25 millions de DA

Les éléments de la brigade de police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran ont démantelé une bande de malfaiteurs, spécialisée dans le vol par effraction dans les logements et récupéré un montant de 25 millions de dinars, a-t-on appris jeudi de ce corps constitué.

L’opération a eu lieu suite à une plainte déposée par une victime de cette bande composée de six individus, signalant que son logement a été cambriolé par des inconnus qui ont forcé un coffre-fort contenant une somme de 30 millions de DA.

Les services de police ont immédiatement enclenché une enquête qui s’est soldée par l’arrestation des six membres de la bande en question, dont l’âge varie entre 27 et 28 ans, dont un repris de justice, ainsi que la saisie d’un véhicule touristique et la récupération d’une somme de 25 millions de DA, ainsi que quelques objets de valeur volés, indique la même source.

Les six individus ont été présentés devant la justice avec le chef d’inculpation de création d’une bande de malfaiteurs, cambriolage par effraction à l’intérieur d’une habitation, utilisation d’un véhicule motorisé lors de l’opération de vol et dissimulation des objets volés.