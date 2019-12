<span style='text-decoration: underline;'>Ghardaïa</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’une bande spécialisée dans le vol de câbles téléphoniques</span>

Une bande spécialisée dans le vol de fils et câbles en cuivre des réseaux téléphoniques a été démantelée par les services de Police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de communication de cette institution.

Suite à des vols récurrents de câbles et fils sur le réseau téléphonique, commis dans plusieurs quartiers de Ghardaïa, les services de Sûreté de wilaya ont été saisis pour mener des enquêtes ayant permis, sous la supervision du parquet général de Ghardaïa et avec l’appui de caméras de surveillances et des indications de citoyens, l’interpellation de deux individus à bord de leur véhicule dans un barrage fixe à l’entrée nord de la ville. Les policiers ont découvert dans le véhicule, outre des câbles et fils en cuivre de réseaux téléphoniques volés, divers outils utilisés pour couper les fils, ainsi que des tenues de travail servant à se faire passer pour des agents de maintenance de téléphonie. Lors de l’enquête préliminaire, les mis en cause ont avoué avoir commis plusieurs opérations de vol en compagnie d’un autre individu qui a été également arrêté. Présentés devant le juge instructeur, les trois mis en cause (21 à 53 ans) ont été placés sous mandat dépôt.