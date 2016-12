<span style='text-decoration: underline;'>CC Sig et JS Sig</span>:<br><span style='color:red;'>Démission collective de toute la composante humaine des deux clubs</span>

Du jamais vu dans notre football, qui continue à se clochardiser, au gré des divers responsables, censés le remettre sur pied.

En effet, comme pressenti, après plusieurs menaces qui n’ont pas donné leurs fruits, les responsables des deux clubs phare de la cité des olives, sont passé l’acte, en jetant l’éponge, avec toute la composante humaine de ces clubs, c’est à dire joueurs et dirigeants. Et ce, après avoir été informé par le président de l’APC, qu’en raison de la crise qui touche la caisse communale, aucun club sportif ne va bénéficier de subvention. Cette décision s’est confirmée, lors de réunion tenue lundi dernier, au siège de la mairie, avec les dirigeants des deux clubs phare de la ville, que sont le CC Sig et la JS Sig, qui évoluent au palier de l’inter région ouest. D’emblée, le maire en présence des autres élus avait dit aux présidents des deux clubs, qu’ils ne devront rien attendre de la maire, qui elle même fait face à une crise financière. Sans plus attendre et sans réponse les deux présidents, Rebahi Boubakar (CCS) et Meliani Mehda Nasreddine (JSS), ont retiré de leurs cartables, les licences de tous leurs joueurs, toutes catégories, en les déposant sur la table, devant le président de l’APC de Sig. Pour toute réponse à cet acte, il dira qu’il va en informer qui de droit.

B. Belgacem