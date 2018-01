«Démolir ou préserver ?… telle est la question»

La démolition ou la «préservation» des immeubles du vieux bâti menaçant ruine, notamment, dans le quartier historique de Sidi El Houari, est une question inscrite depuis toujours au cœur des préoccupations oranaises. Une question, qui à ce jour, n’a été abordée et traitée, qu’au rythme des improvisations et des initiatives, plus ou moins pertinentes, prises par les décideurs locaux successifs, devant répondre aux urgences et aux pressions, générées par différentes conjonctures politiques et sociales. Inutile de rappeler, l’incroyable marginalisation qui a frappé la ville d’Oran dès les lendemains de l’indépendance. Au point où il a fallu attendre quarante ans, pour que les Oranais, habitués à l’eau saumâtre, puissent avoir enfin accès à une eau douce et potable, coulant normalement dans les robinets. Quarante ans, pour avoir enfin un nouvel hôpital, un hôtel de standing international, des extensions du réseau routier, des trémies de désengorgement, une grande Mosquée, un nouveau pôle universitaire et bien sûr, beaucoup de logements pour faire face à la demande des mal-logés, occupant les bidonvilles et les immeubles menaçant ruine. Mais sur ce registre, les déficits cumulés, sont si importants, que l’on a du mal à croire, que la «crise du logement» puisse être réglée dans les toutes prochaines années à Oran. Pourtant, un ancien Wali en poste en 2011 à Oran, ne s’empêchait pas de déclarer abusivement, que la crise du logement serait réglée pour Oran, avant l’année 2014. Et certains acteurs qui à l’époque, applaudissaient à ces fausses promesses, font mine aujourd’hui, d’oublier leur adhésion, voire leur soumission à un populisme délirant. Même quand ce même ancien Wali, annonçait la totale démolition du Derb, le vieux quartier juif, jouxtant la place du 1er Novembre, rares furent ceux, qui ont apporté la contradiction et remis en cause cette politique de gestion du vieux bâti, axée selon eux, sur les seules opérations de démolition. On sait, qu’en réalité, même de vieilles bâtisses présentant des risques sérieux et imminents d’effondrement, n’ont pas été immédiatement démolies pour différentes raisons. Notamment, en raison du danger de «l’effet domino» dans ce vieil habitat, où chaque bâtisse repose sur la bâtisse voisine. Selon un dernier recensement, depuis déjà plus de dix ans, le taux de démolition n’a pas dépassé le seuil des 20% des immeubles déclarés en ruine et en attente de démolition. S’agissant d’éviter des pertes humaines suite à un effondrement, l’acte de démolir relève d’un impératif non négociable, sauf si des mesures crédibles sont prises pour éviter le squat des bâtisses évacuées et assurer leur restauration, dans les meilleures conditions.

Par S.Benali