<span style='text-decoration: underline;'>Constantine </span>:<br><span style='color:red;'>Démolition de 13 habitations achevées et 24 fondations en béton à Ain El Bey</span>

Pas moins de 13 habitations achevées et 24 fondations en béton, érigées sans permis de construire ont été démolies dans à Ain El Bey, dans la commune d’El Khroub (Constantine), a-t-on constaté. Dans une déclaration à l’APS, Sadek Sebia, chef de la daïra d’El Khroub, a affirmé jeudi que l’opération, lancée aujourd’hui, a nécessité la mobilisation près de 50 agents et plus de 10 engins appartenant à des entreprises publiques à caractère industriel et commercial, aux services de la commune et à plusieurs secteurs publics.

Le même responsable a également précisé que cette opération s’inscrit dans la perspective de mettre un terme à toute forme d’atteinte aux biens de l’Etat, et de préserver le cachet architectural de la daïra d’El Khroub, rappelant que la construction d’habitations sans permis de construire, octroyés par les services compétents, se traduit par une absence de contrôle technique par les services concernés, ce qui risque de provoquer des pertes matérielles et humaines en cas de catastrophe naturelle et de dangers majeurs.

La même source a fait savoir, en outre, que la démolition s’est déroulée dans des conditions «normales», en coordination avec la Société de distribution d’électricité et de gaz «Sonelgaz», les services de la Seaco ainsi que ceux de la protection civile et de la gendarmerie nationale.

Pour rappel, le wali de Constantine, Abdessamie Saidoune, avait précédemment affirmé à l’APS, que deux opérations de démolition de constructions illicites sont prévus au niveau de deux régions de la wilaya.

Il est à noter que lundi dernier, pas moins de 62 constructions réalisées sans permis de construire ont été démolies dans le quartier El Berda, sur les hauteurs de Constantine, comme première étape des opérations de démolition des habitations illicites.