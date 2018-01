<span style='text-decoration: underline;'>La wilaya passe à l’action à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Démolition de 132 habitations illicites</span>

24 heures après que le wali d’Oran Mouloud Chérifi a mis en garde les élus locaux sur la propagation du phénomène des habitations illicites dans la capitale de l’ouest, une grande opération de démolition a eu lieu jeudi dernier dans les hauteurs de Hassiane Toual dans la commune de Ben Frèha. Un grand dispositif de gendarmerie nationale ainsi que plusieurs engins ont été mobilisés dès les premières heures de la matinée pour la démolition de 132 habitations illicites dont 63 en phase de fondations.

Ces habitations selon les services de wilaya, ont été réalisées la veille des élections locales. Notons, que des individus ont fait des habitations illicites un véritable commerce à Oran, en cédant des lots de terrains des fois appartenant à l’Etat ou au Domaine forestier contre des sommes d’argent qui peuvent atteindre 100 millions de cts.

Des taudis sont réalisés au su et au vu de tout le monde. Si les services concernés n’interviennent pas, le nombre de ces taudis augmente de jour en jour en quelques années, plusieurs bidonvilles ont ceinturé la ville. C’est pourquoi le wali d’Oran a insisté sur le rôle primordial des P/APC dans la lutte contre ce phénomène. Le maire peut être le premier à signaler la réalisation de ces taudis, pour qu’ensuite, les forces de l’ordre sont réquisitionnées pour mener une opération de démolition. Mais la question qui se pose, qui est derrière la réalisation de ces taudis ? Et à qui profite les sommes d’argent issues de la commercialisation de ces habitations de fortune ? Les services de wilaya ont affirmé dans un communiqué, que des individus impliqués dans le commerce des taudis à Hassiane Toual, seront présentés devant la justice. Notons, qu’à chaque opération de relogement, des individus réalisent à la va-vite, des constructions illicites pour tenter d’avoir un logement, ou tout simplement revendre ces taudis qui pourront être touchés par les opérations de relogement.

Il y a deux ans, les services de wilaya ont mené une opération de relogement à Hayat Regency en 24 heures, ce sont des dizaines de taudis qui ont été reconstruits par des énergumènes sans scrupule, voulant être recensés dans le cadre de cette opération, pour bénéficier de logements décents.

Mais les autorités ont pris le taureau par les cornes en procédant à la démolition de ces constructions de fortune. La réalisation malheureusement, des constructions illicites, se poursuit dans plusieurs sites à Oran, comme Coca, Cumo à Sénia et d’autres bidonvilles, ceinturant la ville.

Des individus, profitant d’une certaine passivité des services concernés et des élus locaux, exploitent cette attitude qui amplifie le problème des bidonvilles à Oran et le rend insoluble, n’est pas prête d’être éradiquée. Comme le défi est grand ! «Même si on construit des milliers de logements annuellement à Oran, cela ne suffira pas à absorber tous ces bidonvilles» nous dira un citoyen.

