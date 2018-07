<span style='text-decoration: underline;'>Près de Hayat Regency</span>:<br><span style='color:red;'>Démolition de 26 constructions illicites</span>

Dans le cadre de la lutte contre la bidonvilisation à travers les quartiers de la wilaya d’Oran, les services de la commune de Sidi Chahmi, en partenariat avec ceux de la daïra d’Es Sénia, ont procédé à la démolition de quelque 26 constructions illicites. Ces baraques ont été en effet, construites anarchiquement au niveau du lieu dit: Hayat Regency.

Cette opération de démolition a eu lieu, en présence des forces de l’ordre, pour maitriser et assurer la sécurité au niveau des lieux. Dans le même cadre, il a été précisé, que le fait de construire de nouvelles baraques illicites, n’est pas une bonne initiative et n’est pas une solution pour bénéficier d’un logement de type social. Les services concernés, précisent que ce genre de comportement est inadmissible et irresponsable. Les logements sociaux dans le cadre du programme de relogement, touchent seulement les familles recensées par la commission, celles ayant droit, et qui remplissent les conditions exigées et en effet, demeurent réellement dans des habitations menaçant ruine dans des bidonvilles. Les services concernés, sont en effet, sur le terrain et à pied d’œuvre, pour empêcher la récidive de la bidonvilisation, afin surtout d’éviter que cet état de fait perdure et éradiquer complètement la recrudescence de ce fléau qui a pris de l’ampleur et a persisté durant de longues années.

Ils veillent à ce que cette situation soit maitrisée, et que le problème de bidonvilisation soit réglé d’une manière définitive. Par ailleurs, beaucoup d’efforts sont fournis par les services concernés, dans le cadre des opérations de relogement, afin de mener à bien ces actions et de permettre aux familles ayant notamment droit au logement social, d’être relogées dans le cadre dudit programme.

Bekhaouda Samira