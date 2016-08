<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span> :<br><span style='color:red;'>Démolition totale de l’immeuble boulevard Zabana</span>

Bien qu’évacué de ses occupants, depuis quelques six mois déjà, l’immeuble des 80 logements, situé au boulevard Zabana, route de Mascara prolongée, dont la démolition a suscité moult inquiétudes, pour les riverains des immeubles limitrophes, cette opération a commencé avec toutes les précautions qu’exige pareil cas. En effet, l’entreprise spécialisée, chargée de la démolition des immeubles ou autres bâtisses menaçant de s’effondrer, a entrepris son travail avec minutie, afin d’éviter tout risque pour les autres citoyens. Notons, que l’opération devait se dérouler, juste après l’évacuation des occupants dudit immeuble, qui date de l’ère coloniale. Toujours est-il, qu’à chaque fois que l’opération s’apprêtait à être entamée, les quelques 200 habitants des immeubles voisins sortaient dans la rue, dans des mouvements de protestation. Ce que nous avons d’ailleurs rapporté, à maintes reprises à travers les colonnes de notre journal, tant le problème avait provoqué de remous entre ces derniers et les responsables locaux. D’autant plus, que l’immeuble, ou ce qu’il en reste, était squatté par des clandestins subsahariens, jusqu’à sa démolition, qui est faite avec toutes les précautions de sécurité nécessaires.

Basma.H