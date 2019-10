<span style='text-decoration: underline;'>Ligue une, 7ème journée | MCO 4 - USMA 0</span>:<br><span style='color:red;'>Démonstration de force d’El Hamri</span>

Après avoir concédé deux défaites consécutives face à Ain M’Lila et au MCA à domicile, les rouge et blanc se sont brillamment ressaisis, ce samedi à Zabana, à l’occasion de la réception de la formation de l’USMA pour le compte de la 7ème journée du championnat de ligue une.

En effet, les hommes de Mecheri Bachir ont atomisé l’équipe de Soustara sur un score lourd de 4 à 0. Les coéquipiers de Sebbah se sont révoltés et surtout se sont rachetés devant leurs supporters présents en force sur les travées du stade Zabana. Les deux équipes ont débuté la partie avec prudence et après un quart d’heure de jeu, les Hamraoua se sont montrés plus incisifs et prendront le match à bras le corps, devant une équipe usmiste apparemment fatiguée ou dépassée par la détermination du Mouloudia d’Oran pour que les trois points de la victoire restent à Zabana. Les rouge et blanc oranais multiplieront les alertes et leurs efforts ont été récompensés, après un coup franc bien botté de Mellal. Masmoudi récupère le ballon relâché par le gardien Mansouri et sert Fourloul bien embusqué, qui profitera pour ouvrir la marque. Menés au score, les visiteurs se portent à l’attaque pour tenter de revenir au score, mais en vain, les oranais poursuivront leur pressing par des contres rapides. Les hommes de Mecheri Bachir, mieux inspirés, profiteront des nombreuses bévues de la défense adverse, pour poursuivre leurs coups de butoirs. Aux ultimes minutes de la première période, les usmistes finiront par flancher suite à une bourde commise par le gardien Mansouri, qui ratera une passe de son coéquipier Hamra et commet l’irréparable, de perdre le contrôle du ballon, qui finira sa course au fond des filets.

© OT / Lazreg





Un but qui a sacqué le moral de Soustara. Au retour des vestiaires, les usmistes, ont foulé le terrain avec d’autres intentions pour revenir au score, mais la défense Hamraoui bien regroupée autour du gardien Mazouzi, a veillé au grain, pour annihiler toutes tentatives de l’équipe adverse. Poussés par leurs fans et bien en jambes, les camarades de Heriet, continueront à bien gérer la suite de la partie. Suite à un contre, ils bénéficieront d’un coup franc près de la surface de réparation. Mellal, d’un bon tir corsera l’addition, toujours après une autre erreur du gardien Mansouri. Groggys, les hommes de Dziri Bilel, perdent le nord et n’arriveront plus à suivre la cadence. Au temps additionnel, les Hamraoua profiteront encore du désarroi des algérois, pour aggraver la marque. Sur un contre, le rentrant Benhamou clôturera le festival des buts d’un bon tir, qui ne donnera aucune chance à l’infortuné Mansouri. C’était juste avant le coup sifflet final de l’arbitre. Le nombreux public d’El Hamri venu en force à Zabana a explosé de joie en fin de partie après la bonne prestation de leurs favoris. Les supporters ont bien fêté ce large succès de leur équipe, qui s’est fortement rachetée. Le coach Mecheri Bachir, en fin de match, n’a pas caché sa satisfaction : « On redoutait fortement le manque de compétition et finalement on a fait le match qu’il fallait face à une équipe de l’USMA fatiguée. Les joueurs qui se sont bien préparés pour cette rencontre, n’ont pas volé cette victoire et méritent des félicitations ».

B.Sadek