<span style='text-decoration: underline;'>Plusieurs villes ont vécu, ce vendredi, au rythme de manifestations pacifiques </span>:<br><span style='color:red;'>Démonstration de maturité et de civisme   </span>

Les manifestations populaires organisées aux quatre coins du pays ont ceci de commun, c’est qu’elles sont toutes pacifiques et empreintes d’un sens élevé de civisme et de modernité. A travers ce second vendredi de mobilisation, démonstration a été faite d’une maturité politique insoupçonnable, pas seulement en Algérie, dans le Maghreb ou dans le monde arabe, mais à l’échelle de toute la planète.

Des dizaines de milliers d’Algériens ont battu le pavé, hier, à travers plusieurs villes du pays, à l’occasion de marches pacifiques, où les mêmes slogans ont été prononcés par les manifestants. La mobilisation de ce vendredi premier mars a été plus importante que celle du 22 février. L’on aura constaté la diversité des origines des manifestants où l’on a pu enregistrer des Algériens de tous âges, même si la jeunesse demeure la catégorie majoritaire des marcheurs. A Alger où la marche a démarré à la place du premier mai, les citoyens ont commencé à se regrouper à partir de 13 H. L’essentiel de la foule a rejoint le rassemblement vers 14 heures, après la prière du vendredi. Le cortège « anarchique » et bon enfant s’est ébranlé en direction de la Grande poste, via le boulevard Hassiba Benbouali. Ralentis par intermittence par les forces de l’ordre, les manifestants ont parfaitement «joué le jeu» des «va et vient» avec les policiers anti-émeutes. Ces derniers ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule à hauteur de la place Addis Abbeba pour empêcher les marcheurs d’évoluer en direction du Palais d’El Mouradia, mais dans aucune disproportion dans l’usage de la force. Sur les plusieurs heures qu’a duré la manifestation, il n’a été enregistré aucune blessure significative. Autant dire que les citoyens comme les policiers, ont fait montre d’une intelligence remarquable et d’une maturité à toute épreuve. Les uns se sont donné la mission d’envoyer un message au pouvoir, sans aucune autre ambitions malfaisante et les autres ont compris que leur rôle est d’empêcher les débordements et pas la manifestation qui est un droit constitutionnel.

Ce scénario d’une exemplarité à faire «pâlir» de jalousie les nations les plus avancées en matière de démocratie, peut être multiplié par autant de villes où des Algériens ont choisi d’investir la rue. Les dizaines de manifestations populaires organisées aux quatre coins du pays ont ceci de commun, c’est qu’elles sont toutes pacifiques et empreintes d’un sens élevé de civisme et de modernité. A travers ce second vendredi de mobilisation, démonstration a été faite d’une maturité politique insoupçonnable, pas seulement en Algérie, dans le Maghreb ou dans le monde arabe, mais à l’échelle de toute la planète. A comparer avec d’autres pays, pour gérer collectivement des rassemblements aussi importants et aussi nombreux, il aurait fallu des trésors d’imagination et de savoir-faire. Mais il semble que pour l’Algérie et les Algériens de 2019, le patriotisme et la modernité ont atteint des niveaux de conscience que peu de peuples peuvent s’en prévaloir. Même les tentatives de «chauffer» la rue, en usant de fausses informations, distillées sur les réseaux sociaux, ont lamentablement échoué devant la volonté des citoyens à ne pas se faire avoir, comme ce fut le cas ailleurs.

En définitif, la journée d’hier était une belle démonstration de démocratie que des dizaines de milliers d’Algériens ont faite à la face du monde. Cet épisode magnifique dans l’histoire du pays doit être capitalisé, estiment les observateurs, non pas par un camp politique ou autre, mais par toute la nation.

Alger: Younès Rahal