<span style='text-decoration: underline;'>Danone Nations Cup 2017 : La finale se tiendra du 21 au 24 septembre à New York</span>:<br><span style='color:red;'>Départ de l’équipe de la sûreté de Jijel avant-hier</span>

Danone Djurdjura Algérie, (DDA), annonce, le départ des jeunes footballeurs algériens, pour la finale mondiale de la Danone Nations Cup, (DNC), le plus grand tournoi de football au monde, pour les enfants âgés de 10 à 12 ans. L’équipe de Jijel, qui a remporté la finale nationale du tournoi en mai dernier, représentera l’Algérie lors de cette grande finale, qui se tiendra du 21 au 24 septembre prochain à New York.

Dans moins de 48h, les 12 jeunes joueurs, de l’équipe de la Sûreté nationale de la wilaya de Jijel s’envoleront, pour rejoindre leurs homologues venus de plus de 32 pays, pour la finale mondiale de la DNC, organisée par le Groupe Danone. Accompagnés par leur entraîneur, M. Ali Boudjadjoua, les jeunes footballeurs auront le privilège, de vivre une expérience unique et inoubliable autour du sport, de valeurs fortes et de moments d’émotions intenses, avec des enfants venus du monde entier. Ils auront également l’occasion, de découvrir la ville de New York.

Dans le but de préparer au mieux ces jeunes talents, Danone Djurdjura Algérie a organisé deux stages, de remise en forme footballistique, d’une durée globale de 10 jours à Jijel, puis à Alger. Ces stages ont eu pour objectif, d’offrir aux enfants une préparation optimale à la compétition, tout en gardant à l’esprit, les valeurs de la DNC, que sont le fair-play et le dépassement de soi.

Le programme de la finale promet d’être chargé, avec une cérémonie d’ouverture de la compétition, des séances d’entrainement, et des matchs de qualification pour la grande finale, prévue le 24 septembre. D’après le tirage au sort du tour final, l’équipe algérienne fait partie du groupe « A ». Elle affrontera donc, au premier tour, l’Argentine, la Roumanie et la Hongrie.

« La Danone Nations Cup fête aujourd’hui ses 15 ans en Algérie. Danone Djurdjura Algérie est heureuse et fière, d’accompagner depuis tant d’années, les jeunes talents algériens dans la réalisation de leur rêve, en participant à la plus grande compétition de football, pour les moins de 12 ans.», a déclaré M. François LACOMBE, Directeur Général de Danone Djurdjura Algérie. Grâce à la DNC, les jeunes footballeurs algériens ont l’opportunité de croire en leur rêve. Pour certains, le rêve est devenu réalité : évoluer dans un grand club de football et vivre pleinement leur passion. La Danone Nations Cup est une initiative, qui s’inscrit dans la mission du Groupe Danone, qui est d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre. En marge de la compétition, des ateliers nutrition sont organisés, durant l’année, en faveur de plus de 100.000 enfants. L’objectif est de sensibiliser les enfants, à l’importance d’une alimentation saine, alliée à une pratique sportive régulière.

