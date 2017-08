<span style='text-decoration: underline;'>30 vols sont au programme de cette saison</span>:<br><span style='color:red;'>Départ du premier groupe de hadjis à destination des Lieux Saints de l’Islam</span>

Le premier groupe de hadjis à destination des Lieux saints de l’Islam s’est envolé dimanche matin de l’aéroport international «Ahmed Benbella» d’Oran.

Deux cent trente huit (238) passagers (hommes et femmes) de la région de l’ouest du pays dont 43 de la seule wilaya d’Oran et 2 accompagnateurs ont pris ce premier vol d’Air Algérie à 5 heures 20 du matin à destination de Médine (Arabie saoudite) pour effectuer le cinquième pilier de l’islam. A cette occasion, le directeur de l’aéroport international «Ahmed Benbella», Nadjib-Allah Benchenane a indiqué à l’APS que 30 vols sont au programme de cette saison «Hadj 2017» du 6 août au 25 août en cours à partir d’Oran dont 16 pour la seule compagnie nationale de navigation aérienne et 14 autres par la compagnie «Saudia Airlines». Un deuxième vol est programmé demain lundi à 17 heures au départ de l’aéroport international «Ahmed Benbella» d’Oran à destination de Médine, a-t-il a ajouté.

Le programme prévoit six (6) vols du 16 au 25 août au profit des hadjis des wilayas du sud ouest, Adrar et Béchar, selon le même interlocuteur qui a fait observer qu’un vol leur sera assuré vers l’aéroport international d’Oran, comme escale avant leur départ vers les Lieux saints de l’Islam. Le secrétaire général de la wilaya d’Oran, Si Ali Meddah, qui a présidé la cérémonie de départ de ce premier groupe de hadjis en présence du président de l’APW d’Oran, du directeur par intérim des affaires religieuses et wakfs, des responsables de la sûreté de wilaya, des représentants du Croissant rouge Algérien et des Scouts musulmans algériens (SMA), a mis en exergue les efforts soutenus des différents intervenants en terme d’accueil, d’orientation, de coordination et autres prestations de qualité. Pour sa part, le directeur des affaires religieuses et wakfs, Mokhfi Boukhamkham a appelé les hadjis à s’armer de valeurs et de patience tout au long de leur pèlerinage. Selon la direction de la réglementation et de l’administration générale (DRAG), le nombre de hadjis de la wilaya d’Oran est estimé à 730 personnes. Avant la cérémonie de départ du premier groupe de hadjis, le Secrétaire général de la wilaya s’est enquis des travaux d’aménagement extérieur du chapiteau de l’aérogare internationale d’Oran, destiné à accueillir les hadjis, dont un parking pour véhicules de 900 places doté d’un système automatique de péage, d’un nouveau système d’éclairage avec des projecteurs en LED et autres commodités nécessaires.