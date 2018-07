<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Départ du premier groupe des hadjis à destination des Lieux Saints de l’Islam</span>

Un premier groupe des hadjis à destination des Lieux saints de l’Islam a pris son départ jeudi de l’aéroport international «Ahmed Benbella» d’Oran. Quelque 266 passagers de la région de l’Ouest du pays ont pris ce premier vol d’Air Algérie à destination de Médine pour effectuer le cinquième pilier de l’islam.

Le directeur de l’aéroport international d’Oran, Nadjib Allah Benchenane, a indiqué à l’APS que 28 vols sont programmés pour cette saison «Hadj 2018» à partir d’Oran et ce, jusqu’au 14 août prochain, dont 17 vols assurés par la compagnie nationale Air Algérie et 11 autres par la compagnie Saudia Airlines. Le nombre global des Hadjis qui prendront leur vol à partir de l’aéroport «Ahmed Benbella» est de 8.625, a précisé Benchenane, assurant que toutes les dispositions ont été prises pour garantir le meilleur accueil pour les hadjis. Il a indiqué, à cet effet, que la direction de l’aéroport a aménagé un chapiteau de 1.000 m2 pour les accompagnateurs des hadjis et un autre de 2.000 m2, doté de toutes les commodités nécessaires pour les hadjis eux-mêmes.

Le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, qui a présidé la cérémonie de départ de ce premier groupe de hadjis en présence des autorités locales, de représentants de l’Office du Hadj et de la Omra et des responsables de diverses institutions (sûreté de wilaya, douanes, croissant rouge algérien, les SMA et autres), a mis en exergue les efforts soutenus des différents intervenants en terme d’accueil, d’orientation, de coordination et autres prestations de qualité. Il a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour garantir un bon accueil aux Hadjis, conformément aux directives du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, notant que des bénévoles du Croissant rouge, des SMA et d’autres associations ont été impliqués pour assister les Hadjis, notamment les personnes âgées, dans les différentes étapes, allant de leur arrivée à l’aéroport jusqu’à l’embarquement.