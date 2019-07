<span style='text-decoration: underline;'>Hadj 2019 </span>:<br><span style='color:red;'>Départ hier à partir d’Oran du premier vol vers Médine</span>

300 pèlerins se sont envolés hier à partir d’Oran vers Médine en présence des autorités locales, à leur tête le wali d’Oran.

En effet, pour cette campagne 2019, 28 vols sont programmés vers les Lieux saints à partir de l’aéroport international d’Oran «Ahmed Benbella» Sur les 28 vols programmés à partir de l’aéroport d’Oran vers l’aéroport de Médine, 26 seront assurés par Air Algérie et les deux autres par la Compagnie saoudienne (Saudi Airlines).

Cette campagne qui dure du 17 juillet au 6 août prochain permettra de transporter quelques 8 445 pèlerins, selon le wali d’Oran dans une allocution donnée au niveau du chapiteau de l’aéroport. Rappelons qu’un conseil interministériel présidé par le Premier ministre, Noureddine Bedoui a examiné les derniers préparatifs pour le départ des hadjis et les conditions de leur hébergement aux Lieux saints de l’Islam, lundi dernier.

Lors de cette réunion à laquelle ont pris part les représentants de plusieurs secteurs ainsi que des responsables de l’Office national du pèlerinage et de la Omra et d’Air Algérie, il a été procédé à la présentation des dernières mesures en cours ainsi que les facilitations accordées par le gouvernement à cet effet.

Ces facilitations concernent «la numérisation et la décentralisation de toutes les opérations de préparation du hadj, depuis l’inscription pour le tirage au sort jusqu’au choix du lieu d’hébergement aux Lieux saints de l’Islam via la plate-forme numérique», ce qui a permis «d’assurer aux hadjis des prestations de qualité», a indiqué un communiqué du premier ministère, précisant que 35.538 hadjis avaient parachevé, à la veille de la clôture de l’opération, les procédures de paiement et d’achat des billets.

Hakim Ghali