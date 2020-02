<span style='text-decoration: underline;'>Caisse nationale de sécurité sociale</span>:<br><span style='color:red;'>Dépôt de près de 13.400 déclarations annuelles des salaires des travailleurs</span>

La Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés (CNAS) a enregistré, en 2019 à Oran, le dépôt de près de 13.400 déclarations annuelles des salaires des travailleurs, a-t-on appris lundi de cette structure.

Sur plus de 18.000 entreprises et administrations publiques, 13.354 ont procédé, jusqu’à la fin de la semaine écoulée, au dépôt des déclarations annuelles des salaires des travailleurs de l’année 2019. L’opération de dépôt des déclarations a été clôturée le 31 janvier dernier, alors que plusieurs chefs d’entreprises se sont présentés pour déposer leurs déclarations après cette date, selon la même source, qui a souligné que ces derniers devront payer des pénalités de retard. Les dépôts ont permis la déclaration de quelque 358.334 assurés sociaux d’entreprises publiques et privées et d’administrations, a-t-on fait savoir.

L’importance des déclarations annuelles des salaires réside dans la facilitation de l’ouverture des droits pour les assurés sociaux et l’actualisation des cartes «Chiffa», ainsi que le traitement des dossiers des allocations familiales, des différentes prestations et des dossiers de retraite, sachant que la déclaration annuelle est automatiquement transférée à la Caisse nationale de retraite (CNR).

La Caisse a entrepris de sensibiliser les chefs d’entreprises, depuis le début du mois de décembre 2019, sur cette question afin qu’ils prennent le temps nécessaire pour déposer ces déclarations sans erreurs, selon la même source, soulignant qu’il arrive souvent de trouver des erreurs dans les déclarations déposées, causant des retards dans les prestations offertes aux assurés sociaux. Dans le but de faciliter la tâche de dépôt et la vérification des déclarations annuelles des salaires et la modernisation des rapports avec les chefs d’entreprises, un nouveau service électronique a été mis en place à travers le portail des déclarations à distance. Ce système permet la vérification des déclarations annuelles des salaires avant le dépôt.

Ce système et également le téléchargement des dossiers et d’autres détails en rapport avec la déclaration. De nouveaux services ont été introduits à travers le même portail, à l’instar les demandes d’affiliation des assurés sociaux et de cartes «Chiffa», a-t-on fait savoir, ajoutant que les chefs d’entreprises peuvent, désormais, actualiser leurs dossiers après avoir rempli un formulaire spécial à travers le même portail.