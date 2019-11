<span style='text-decoration: underline;'>Foncier agricole à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Dépôt de près de 800 demandes de régularisation</span>

Pas moins de 798 agriculteurs de la wilaya d’Oran ont déposé des demandes à l’Office national des terres agricoles (ONTA) pour régulariser leur situation, a-t-on appris lundi du directeur des services agricoles,Tahar Kadi.

Il s’agit d’agriculteurs qui exploitent des terres dans différentes communes de la wilaya et qui ne disposent pas de titres de propriété, a indiqué à l’APS M.Kadi, soulignant que les dossiers seront étudiés par la tutelle. Dans ce sillage, M. Kadi a fait savoir qu’une commission pour recenser les agriculteurs qui exploitent des terres agricoles sans documents, créée par circulaire ministérielle de juillet 2018, effectue des sorties dans différentes daïras d’Oran. Regroupant les représentants de plusieurs directions et instances dont la direction des domaines, le cadastre, les collectivités locales, la DSA et l’ONTA, cette commission mixte est chargée de recenser tous les agriculteurs exploitant des terres sans détenir les documents nécessaires, a-t-il précisé. A ce jour, 14 sorties sur le terrain ont été effectuées dans les daïras d’Es-Sénia, Oued Tlélat et Bethioua, a signalé M. Kadi, ajoutant que 287 occupants sans documents ont été recensés jusqu’à présent. Ce recensement s’inscrit dans une démarche visant à organiser le secteur. Le ministère de tutelle avait lancé en 2017 une opération pour le recensement des terres agricoles non exploitées, a-t-on rappelé.