Les jours heureux sont derrière nous. Les lendemains n’augurent rien de bon. Avec ce maudit virus de coronavirus qui continue de happer des milliers de vies dans les quatre coins de la planète, la crise économique qui s’annonce pour demain risque d’être très dure à supporter pour des millions de personnes. La misère, la famine et la violence auront à s’installer et pour de longues années dans plusieurs contrées de la terre.

Un tableau noir qui ne touchera pas uniquement les plus faibles d’entre nous, mais même les plus nantis. Quand on voit aujourd’hui déjà à quel point une économie comme celle de l’Europe chanceler et douter, on comprend que la crise est terrible et très profonde. Certains spécialistes parlent même d’une plongée plus dure encore que la grande crise de 1929. Plus dure que celle de 2008. Plus dure encore, car elle sera longue et prendra plusieurs années avant de, peut être, s’estomper ou peut être pas du tout.

Car à ce jour, personne ne sait combien de temps va durer la crise sanitaire, et même si elle va disparaître un jour. Jusqu’à aujourd’hui, on n’arrive pas encore à comprendre ce virus unique en son genre. Chaque jour apporte de nouvelles informations sur son développement et complique plus l’espoir de pouvoir trouver, dans les meilleurs délais, un traitement ou un vaccin efficace et sûr à cent pour cent.

Cette grande interrogation et ce manque de visibilité rendent toute stratégie de lutte, contre la crise économique qui s’installe, difficile et même quasiment impossible. éjà les chiffres aujourd’hui font froid au dos. Quand on voit ce lundi à quel point ont chuté les prix du pétrole américain, on est vite renseigné sur la déprime qui s’est emparée du monde économique et surtout industriel. Moins de 8 dollars et jusqu’à 2 dollars, et même en dessous de zéro. Du jamais vu ! Ce qui fait peur, très peur. Peur pour les grands pays industriels mais aussi pour les pays producteurs de pétrole.

Les prévisions les plus optimistes parlent d’une récession comprise entre 3 et 5% pour cette année 2020 et n’annoncent rien de bon pour 2021. Il faut dire qu’en ces heures où le déconfinement est en train d’être lancé un peu partout dans le monde, même timidement, toutes les inquiétudes sont dirigées vers un monde qui sera de plus en plus déréglé à cause des heures sombres qui attendent des milliards d’êtres humains à cause de la misère, du chômage et de la violence qui s’annoncent inévitables.

Par Abdelmadjid Blidi